Virtuální Bastlírna vol. 12: výroční vydání

Autor: Pixabay

Je to už rok od první Virtuální Bastlírny, ale mnoho se toho nezměnilo – součástky nejsou a svět stále nenachází klid. To nám však nezabrání opět probrat různá témata z okruhů IT, elektrotechniky a domácí automatizace. A proto je tu jubilejní 12. VB!

Ukážeme vám zajímavé procesory s velmi nízkou cenou, poradíme jak na velice úsporná zařízení běžící na CR2032 a uvidíte i trik, jak kvalitně fotit osazené desky plošných spojů. To všechno ve Virtuální Bastlírně – pravidelném online setkání elektroniků a bastlířů.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 8. března od 20:00 minimálně do 22:00. Ať už něco chcete ukázat nebo máte jenom téma k diskuzi, vyplňte prosím dotazník. Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.