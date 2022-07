Virtuální Bastlírna vol. 14: Koupíte si nové Raspberry Pi Pico W?

Autor: Pixabay

Začaly prázdniny a dovolené, což znamená jenom jednu věc – budete mít více času na své Bastlení a tudíž určitě dorazíte na naší Virtuální Bastlírnu!

I když zbytek světa má okrukovou sezónu, v technice se stále něco děje a jako vždy pro vás máme připravenou spoustu novinek a zajímavých témat. Ptáte se, co konkrétně? Určitě si něco povíme o chystaném Raspberry Pi Pico W s přidanou Wi-Fi. Ze světa hardwaru nesmí chybět ani šílenosti jako 100n kondenzátory pro použití do 30 GHz nebo 10n do 110 GHz a kde je koupit. Ze světa obskurit třeba novou edici 25 let starých grafických karet Voodoo 5 6000 nebo “kutilský life hack”, který jenom v USA už stál nejméně 34 životů.

Pokud by Vám nestačila tato témata, bude samozřejmě probíhat po celou dobu volná diskuze v klasickém punkově-chaotickém stylu, který je nám vlastní a díky kterému není VB suchopárná konference, ale pravá hospodská diskuze, kde může proletět i virtuální půllitr.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v pondělí 4. července od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končíme o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.