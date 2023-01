Virtuální Bastlírna vol. 22: pochlubte se dárky

Autor: Pixabay

Virtuální Bastlírna je opět tady. Zajímá vás jak kvalitně digitalizovat VHS? Jak programovat Arduino, jako by to bylo PLC? Nebo snad jak si doma vyrobit elektronkový zesilovač, a to z vlastnoručně vyrobených elektronek? Kde vzít digitální izolátory, když nikde nejsou? Či snad jak se dají ošálit bezpečné RFID čtečky přetaktováním?





Ať už vás zaujalo cokoliv z nabízených témat, musíte se pochlubit vánočními dárky nebo chcete ukázat svůj bastl vzniklý přes sváteční volno, dorazte v pondělí 9. ledna 2023 od 20:00 na Virtuální Bastlírnu. Jako obvykle se můžete připojit přes virtualni.bastlirna.online nebo dorazit přímo do centra dění, a sice do Bastlírny na bloku 9 na Strahově.