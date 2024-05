Virtuální Bastlírna vol. 38: Co jste viděli na MakerFair?

V Praze o víkendu proběhla bastlířská událost roku - výstava Maker Fair v Praze. I strahovští bastlíři nelenili a bastly ostatních prozkoumali. Přijďte si proto i vy na Virtuální Bastlírnu popovídat, co vás nejvíce zaujalo a jaké projekty jste si přinesli.





Samozřejmě, nejen českou bastlířskou scénou je člověk živ - takže co se stalo ve světě a o čem mohou strahováci něco říct? Smutnou zprávou může být to, že provozovatel Sigfoxu jde do insolvence, nicméně pozitivních zpráv bylo více. Objevily se nové procesory od SiLabs, ST a WCH a blíží se i jeden od Espressifu. Multitasking MS-DOS 4.0 je nyní open-source, JLCPCB konečně nabízí plně barevné plošňáky a v Chile se staví nová astronomická observatoř. A při zmínce o astronomie nejspíše dojde i na ukázku polární záře natočené stanicí ISS.





Ze světa hardwaru nelze opět nezmínit Tiny Tapeout. Tentokrát bude na čipu nejspíše i Z80, možná i grafická karta. Na trhu se pomalu objevují sodíkové akumulátory, které by měly předčit ty lithiové ve větší životnosti a zatížitelnosti. A noční kamera od Raspberry ukáže, jak vypadá světelné pole lidaru v iPhonu.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 15. května od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.