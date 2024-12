Virtuální Bastlírna vol. 45: jak se pracuje s novým FreeCADem?

Autor: Pixabay

Zajímáte se o techniku, ale nemáte ve svém okolí s kým si o ní pokecat? Pak dorazte 3. prosince na strahováckou Virtuální Bastlírnu, kde si můžete neformálně online popovídat s ostatními makery, hackery, hardwaráři, softwaráři, ale třeba i vědci a vysokoškolskými učiteli. Samozřejmě pro případy, kdyby řeč stála, mají bastlíři nachystaná i aktuální témata k nastartování diskuze. Jaká to jsou pro prosinec?





Jako obvykle se dá začít žhavými novinkami, které se udály za poslední měsíc. Průša vydal novou tiskárnu Prusa Core One - co umí, kolik stojí a jak si vede ve srovnání s jinými CoreXY tiskárnami? Co nového umí FreeCAD 1.0 nebo jak to vypadá se změnou v licenční politice Altia? V NTK se otevřela nová polytechnická dílna pro studenty, ale i externí subjekty - co vše nabízí?

Ze světa hardwaru stojí za zmínku gamma detektor z běžných komponent dostupných v e-shopech, který sestrojil jeden z našich bastlířů. Nejspíše dojde opět řeč i na pokusy s LoRa zařízeními, například co schází na desce určené pro Meshtastic od Láskakitu nebo jak vypadá nový bezdrátový e-ink od Lilygo ve formě mobilního telefonu. A ukázat si můžeme i relativně levnou cestu, jak svůj stolní multimetr Keithley rozšířit na měření až 20 kanálů.

Za software je potřeba neopomenout již výše zmíněný FreeCAD, který se po více než 20 letech vývoje dostal do verze 1.0.0 a u kterého by stálo za to podívat se na novinky, které přináší. Jaké metody hackování nabíječek elektroaut byly prezentovány na konferenci FOSDEM? Co provádí Altium s licencemi a komu to může zkomplikovat nebo prodražit práci? Jak na rychlou akvizici dat na RP2350 pomocí serializačních periferií?

Samozřejmě jako vždy dojde na oblíbenou sekci bizarností. Pozornosti neunikne kupříkladu žárovka vybavená magnety a vibrujícím vláknem, ale v rukávu mají Strahovští bastlíři i další podivnosti.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 3. prosince od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.