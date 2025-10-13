Root.cz  »  Bastlírna  »  Virtuální Bastlírna vol. 55: Co vás zaujalo na LinuxDays?

Virtuální Bastlírna vol. 55: Co vás zaujalo na LinuxDays?

bkralik
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Již toto úterý proběhne každoměsíční akce Virtuální Bastlírna, kterou pořádá projekt MacGyver. Jde o virtuální posezení u piva a volné klábosení o různých zajímavostech ze světa elektroniky, softwaru i techniky.

V posledním měsíci se stalo nemálo zajímavostí týkajících se spousty bastlířů – kupříkladu Arduino nyní patří pod Qualcomm, Raspberry vydalo nový počítač, ale potichu i miniaturní compute module. Pro AMS od Bambu Lab se začala prodávat sušička a začaly se množit spekulace o novém Flipperu. Také proběhly Linux Days, kde se mluvilo (nejen) o radarech, vytáčeném připojení, AI, novém Turrisu a autobusech.

Raspberry však nevydalo jen dva nové počítače, ale i vlastní řadu SSD. Linus Torvalds se pustil i do vývoje hardwaru (pozornost třeba pomůže KiCADu), objevila se v prodeji levná 3GHz aktivní sonda (má být časem open source) a 2GHz open source osciloskop.

Jako vždy přijde řeč i na bizarní témata, tentokrát třeba na AI nástroj navrhující nečitelná elektronická schémata, vnitřek nebezpečné kombinace světla a ventilátoru do Edisonova závitu nebo že i J-Link má potíže správně navrhnout zapojení USB-C.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 14. října od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

bkralik

Dále u nás najdete

Dá se vytvořit e-shop pro velkoobchod?

Hřiby, které byste sbírat neměli. Hořké, jedovaté a chráněné

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Stát připravuje vlastního „operátora“ s názvem Bivoj

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Firemní schizofrenie – zavedené zvyky versus moderní nástroje

Aktualizovaný Microsoft Marketplace je nyní přísnější

Kdo má status umělce, může od státu dostat až 90 tisíc korun

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Splní Babiš svůj slib a OSVČ v roce 2026 klesnou zálohy?

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé

Jak správná volba platebních metod zvyšuje konverze

Sláva bramborám a dýním: recepty na jídla, která zvládne i začátečník

Jak se zrodila umělá inteligence a proč dnes mění byznys i životy?

AWS a SAP posilují digitální suverenitu v Evropě

Ubuntu 25.10 má nové aplikace a podporuje šifrování s TPM

Udělejte si houbovou smetanovou omáčku a k tomu hrnkový knedlík

Z václavek uvaříte skvělý guláš. Sbírejte jen mladé houby

Třetina Čechů dá za průměrný nákup elektroniky přes 5 tisíc korun

Takto vypadá nový český Wi-Fi router Turris Omnia NG

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI