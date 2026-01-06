Root.cz  »  Bastlírna  »  Virtuální Bastlírna vol. 58: Matter a Thread útočí na Zigbee

Virtuální Bastlírna vol. 58: Matter a Thread útočí na Zigbee

bkralik
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Pájení bastlení elektronika bastlírna Autor: Pixabay

Rok 2026 sotva začal, ale už v prvním týdnu se nashromáždilo nezvykle mnoho zajímavostí, událostí a zpráv. Jedno je ale jisté – už ve středu se koná Virtuální Bastlírna – online setkání techniků, bastlířů a ajťáků, kam rozhodně doražte, ideálně s mikrofonem a kamerou a zapojte se do diskuze o zajímavých technických tématech.

Dějí se i ne zcela šťastné věci – zdražování a nedostupnost RAM a SSD, nedostatek waferů, tříeurové clo na každou položku z Číny nebo stěhování Nexperie do Malajsie kvůli embargu. Nic z toho nepotěší, alespoň se dá ale probrat, jak se to koho dotkne a postěžovat si.

Samozřejmě se dějí ale i pozitivní věci, například mechanika tiskáren Core One a One L je nyní open-source, v IKEA jsou dostupné nové levné Matter/Thread senzory a vyšla WebThings Gateway 2.0.

Co hardware? Český kryptoprocesor Tropico má několik nových demoboardů, objevil se nový levný mikrovlnný čítač a levně se dají sehnat i PCI-E FPGA akcelerátory.

Částečně softwaru se týká třeba metoda, jak poškodit na dálku FPGA ve výpočetních centrech nebo únik 300 TB dat ze Spotify. Teď ale přímo k oblíbené sekci bizarností. Tentokrát zjistíte, jak můžete nechtěně vyrobit při svařování bojový plyn, že BMW zavádí nové hlavy šroubů nebo že v dnešních telefonech už můžete potkat kapalinové chlazení.

Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 7. ledna od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

bkralik

Dále u nás najdete

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Budete mít dva ležáčky, řekli lékaři. Díky rodině dívky chodí

Ubude pohotovostí. Něco je možné konzultovat online

Nejmenším dětem mrkev vůbec nedávejte, mohou ji vdechnout

Vyznejte se v nabídce domácí péče o seniory. Kdy ji platí pojišťovny

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Finanční limity, které se od letoška mění

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Bitcoinoví těžaři uzavřeli nejúspěšnější rok v historii

Česká e-commerce v roce 2025: Rok výdejních boxů a marketplace

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Daňový kalendář: Kdy podat přiznání a přehledy OSVČ?

Změny a novinky od roku 2026 v kostce