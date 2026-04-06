Virtuální Bastlírna vol. 61: recyklujete svoje nepovedené 3D-tisky?

Protože je už po aprílu, můžou strahováci opět zveřejnit program další Virtuální Bastlírny, aniž by připravená témata působila dojmem, že jde o žert. Vězte tedy, že již v úterý 7. dubna od 20:00 proběhne VB, kde se setkají bastlíři, technici, učitelé i nadšenci do techniky a kde i vy se můžete zapojit do družného hovoru, jako by všichni seděli u pomyslného piva. Co mají bastlíři tento měsíc na srdci?
Pravděpodobně by nás musel zasáhnout meteorit a výpadek internetu, aby Petr P. nezmínil KiCAD 10. A pro emulátory disket Gotek vznikl open-source firmware. Co ale hardware?
Do bastlířských doupat už se blíží dostupné metody pro recyklaci filamentů, v Česku je nový superrychlý výrobce plošňáků, Ikea už prodává Matter zásuvky a ve volné přírodě se již vyskytly pokusy o použití x86 motherboardů jako PCI-E breakout boardů pro Raspberry Pi. Čímž se pomalu blíží bizarnosti!
Nevěřící zraky padnou na rtuťové kabely, průšovský aprílový žertík nebo třeba kuličkový šroub bez kuliček.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 7. dubna od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.