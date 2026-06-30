Virtuální Bastlírna vol. 64: Je línější AI lepší?

Blíží se prázdniny a než se rozutečete k moři, je na čase se opět sejít na Virtuální Bastlírně - pravidelném setkání elektroniků, ajťáků, bastlířů a obecně nadšenců do techniky. Co si pro vás strahovští bastlíři připravili tentokrát?
Určitě proberou blížící se LinuxDays i další události. U softwaru se chvíli zdrží a poví si kupříkladu o tom, jak se zbavit Bambu Cloudu, ale nepřijít o možnost ovládat tiskárnu na dálku. Řeč dojde i na AI, konkrétně kde najít nejrozsáhlejší nástroj čerpající z vědeckých článků nebo jak donutit AI, aby byla línější a místo tisíce řádků psala krátké programy využívající již existující knihovny. Ovšem strahováci nesmí zapomenout na hardware!
I tentokrát dojde řeč na nástroje s RP2350, které pomáhají uživatelům historických PC. Na trhu už jsou i použitelné UV-C LED, nový český výrobce plošňáků nabízí vícebarevnou masku a za pár korun se dá sehnat i 2 GHz aktivní sonda. Radiacode dělá nový scintilátor, jehož rozsah je tak velký, že jej nejspíš nevyužijete, pokud nejste šváb žijící v reaktoru jaderné elektrárny. Ovšem HW témat mají bastlíři tentokrát tolik, že by se nemuselo dostat na oblíbenou sekci bizáru.
Pozornosti by neměla uniknout 555, která se programuje přes SPI, rušení GPS tajným satelitem nebo jak zdánlivě náhodný pixelovaný šum na plošňáku může ve skutečnosti být mikrovlnným filtrem. A jako minule se dostanou k Texas Instruments a jejich úporné snaze opakovaně si prostřelit nohy nahrazováním známých analogových integráčů za nejhorší pajcy.
Pamatujte ale, že Virtuální Bastlírna je tvořena nejen připravenými body, ale i množstvím zcela náhodných témat pospojovaných oslími můstky, za které by se nemusel stydět ani Douglas Adams, a které můžete přinést i vy, neb VB je v zásadě takové virtuální posezení u piva!
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 1. července od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.