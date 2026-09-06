Virtuální Bastlírna vol. 66: jaký nejdivnější zdroj entropie znáte?

Dětem začala škola a nedobrovolně se tak musí vzdělávat. Avšak pro dospělé, kteří se chtějí vzdělávat nebo naopak se o vědomosti podělit, je tu Virtuální Bastlírna - jako každý měsíc si můžete online a zdarma nezávazně popovídat o vědě a technice nejen s bastlíři, ale i s vývojáři, vědci nebo profesory.
Čemu se strahováci budou věnovat? Blíží se KiCAD 11 s nespočtem novinek, z nichž zde musí zmínit alespoň možnost kótování a závislostí z FreeCADu, grafické zobrazení nevyvážených délek cest, via stitching nebo frekvenčně závislé modely materiálů ve stackupu. Zároveň přichází pomalu Prusaslicer 3.0, který oproti dřívějším verzím přináší moderní ovládání.
Ze světa hardwaru se podívají na dva nové 2D LiDARy, které se dají jednoduše osadit na plošňák nebo nové relativně levné VNA se 7" displejem.
Za software jsou pak ve frontě free nástroje pomáhající při RF designu a jako vždy dojde i na sekci bizár. Tentokrát třeba v podobě hackerspacu Bordel, který má v plánu používat chování koček jako zdroj entropie.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v pondělí 7. září od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.