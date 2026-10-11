Virtuální Bastlírna vol. 67: které pražské hackerspace jste už navštívili?

Začal semestr, začal i podzim a kromě hub rostou jako po dešti i veřejné dílny v Praze. Nedávno strahováci referovali o hackerspacu Bordel, nyní se otevřela dílna Dejvice Lab jen kousek od ČVUT. Na blížící Virtuální Bastlírně tak uslyšíte nejen report z návštěvy dílny HWLab, ale i řadu novinek, událostí a úsměvných momentů, které se za poslední měsíc ve světě techniky, ale i vědy udály.
Připojte se tedy již v úterý 13. října od 20:00 a zapojte se do volné diskuze s ostatními bastlíři, ale i vědci nebo techniky z mnoha oborů.
Jako vždy dostane svůj čas hardware, kde nelze přehlédnout open-source analyzátor USB-C napájení, který nabízí neobvykle širokou sadu funkcí. Za pozornosti stojí i sušička filamentů s molekulárním sítem nebo plně open-source FPGA.
Pokud jde o software, určitě se strahováci zastaví u RP2350, pro které nyní vznikla zvuková karta s DSP funkcemi, ale také zdokonalený Doom s podporou HDMI. Pro osciloskopy Rigol vznikl plně open-source OS a zdrojové kódy z programu Apollo si nyní můžete nejen přečíst, ale i spustit!
Jako vždy se dostane i na bizarní témata. Ať už půjde o elektrický zdroj konzumující kovový sodík, miliardové pokuty za kartel výrobců kabelů, kávovar odesílající 100 GB dat po síti denně nebo jak bezpečnostní update již neupdatovaného Excelu rozbíjí exporty plošňáků.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat v úterý 13. října od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.