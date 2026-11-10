Virtuální Bastlírna vol. 68: Také poslední měsíc jenom aktualizujete?

Nastal čas na listopadovou Virtuální Bastlírnu, pravidelné on-line bastlířské setkání a volné povídání o technice. Kromě listí však bohužel, jak se zdá, padá i vše ostatní, zejména však počítače (vyjma sovětských hydraulických integrátorů). Tentokrát se témata budou točit okolo toho, co se za poslední měsíc rozbilo nebo povedlo najít za chyby v Linuxu, serverových službách nebo systémových knihovnách.
Taktéž jistě padne řeč na hardware, kde bastlíři ukáží, jak osazovat součástky dovnitř plošných spojů, že se vylouplo několik dalších čipů použitelných jako levné SDR, že po Ledgeru už má implantát s modemem možná už i Trezor a že šifrovaná flashka od Lenova byla jen SD karta se zámkem. Navíc se na trhu objevila nová 3D tiskárna schopná tisknout z kovu.
Tím se také otevírá cesta k software - dá se ukázat nástroj na 3D skeny a tvorbu slušných 3D modelů z nich. Taktéž vznikla kuriózní metoda, jak z videa odhalit polohu pomocí zvuku prolétajících letadel (ta je tedy 4D).
A samozřejmě měsíc přinesl i spoustu podivností, jako třeba studii připisující nebezpečí vzniku mikroplastů přehrávání gramodesek, útoky na obchody pomocí hackování mrazáků nebo jak hacknout QR kód na toalety v rychlém občerstvení.
Příští Virtuální Bastlírna se pod taktovkou projektu MacGyver studentského klubu SiliconHill bude konat ve středu 11. listopadu od 20:00 minimálně do 22:00 (ale obvykle končí o dost později). Odkaz na konferenci se před samotnou akcí objeví na bastlířské wiki.