Vláda schválila přechod webů státní správy na jednotnou doménu gov.cz

Autor: Ministerstvo vnitra ČR

Vláda schválila návrh na postupný přechod internetových stránek státních orgánů na jednotnou doménu gov.cz. Novinářům to po jednání kabinetu řekl ministr pro místní rozvoj a digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti). Podle něj by přesun webů pomohl zlepšit bezpečnost a chránil domény proti útokům, také by zpřehlednil komunikaci občanů se státem.





Jedná se už o třetí podobný pokus za posledních dvacet let. Současné domény jednotlivých resortů byly vytvořeny nekoordinovaně a výsledkem jsou velmi rozdílné domény, které nahrávají například phishingu. Toho nedávno zneužili útočníci, kteří lákali uživatele na domény ve tvaru mpsv-cz.cz či mpsv-post.online.





V současné podobě domén vládne velký zmatek, vedle standardních zkratek ministerstev jako mmr.cz či mpsv.cz existují i nestandardní podoby, jako army.cz pro Ministerstvo obrany či eagri.cz pro Ministerstvo zemědělství. Přijatý návrh počítá s postupným převedením webů státní správy pod doménu gov.cz, přičemž ještě dlouhou dobu budou existovat i staré domény, které uživatele přesměrují na tu novou.

Doména gov je ke stejnému účelu využívaná v mnoha různých zemích jako například ve Velké Británii, Chorvatsku, Belgii, Estonsku nebo Polsku. Součástí změn má být také sjednocení podoby státních webů do jednotné grafické podoby.