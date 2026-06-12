Vodafone zřejmě rozšiřuje dual-stack na kabelové síti i mezi domácnosti

Vodafone spustil na své kabelové síti podporu současného provozu IPv4 a IPv6 (dual-stack) na podzim roku 2024. Tuto možnost však dlouhou dobu mohli využívat pouze zákazníci se statickou IP adresou. U firemních přípojek vedených na IČO je statická adresa součástí tarifu automaticky, domácnosti si ji musely objednat jako placený doplněk.
Situace se začala měnit s příchodem samostatného kabelového modemu Arris CM3500, který funguje výhradně v režimu bridge. U některých domácích přípojek s tímto modemem se podařilo získat dual-stack aktivací a následným zrušením služby statické IP adresy. Na takových přípojkách zůstal plnohodnotný dual-stack funkční napořád.
V posledních týdnech se objevují zprávy od domácích uživatelů, kterým začal dual-stack fungovat i bez placení za službu statické IP adresy. Naznačuje to, že Vodafone po téměř dvou letech od spuštění dual-stacku postupně dokončuje nasazení IPv6 pro všechny zákazníky své kabelové sítě.
Máte-li kabelovou přípojku od Vodafonu vedenou na rodné číslo, bez statické IP adresy, a modem provozujete v režimu bridge, zkuste na svém routeru povolit DHCPv6 klienta. O výsledek – zda IPv6 získáte, nebo ne – se můžete podělit v diskusi.
(Zdroj: Vodafone Techforum a zprávy od kontaktů autora.)