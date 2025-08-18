Root.cz  »  Byznys  »  Volkswagen chce měsíční poplatek za softwarové zvýšení výkonu elektroauta

Volkswagen chce měsíční poplatek za softwarové zvýšení výkonu elektroauta

Jan Fikar
Dnes
2020-03-Volkswagen-ID.3.jpg Autor: Volkswagen

Elektroauto Volkswagen ID.3 Pro a Pro S má výkon 150 kW. Pokud si předplatíte větší výkon za 16,50 liber měsíčně (asi 470 korun), získáte 170 kW, tedy asi o 13 % více.

Zaplatit můžete také ročně 165 liber (asi 4 700 korun) nebo celoživotně 649 liber (18 500 korun). Předplatné se však vztahuje na auto, ne na osobu. Takže pokud auto prodáte, prodáte ho s větším výkonem. Naopak pokud si koupíte nové auto, budete muset platit znovu.

Podle VW nejde o nic nového. Lidé platí za větší výkon více peněz. Jen v tomto případě jde o stejný motor, změna je jen v softwaru omezovače. Před třemi lety Mercedes umožňoval u EQE 350 a EQS 450 za roční předplatné 991 liber (asi 25 900 korun) zvýšení výkonu o 20–24 %.

