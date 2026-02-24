Root.cz  »  Webové prohlížeče  »  Vydán Firefox 148 s lepšími možnostmi (de)aktivace AI

Vydán Firefox 148 s lepšími možnostmi (de)aktivace AI

David Ježek
Dnes
Firefox logo Autor: Mozilla

Mozilla vydala novou verzi webového prohlížeče Firefox, která je tou, jež umožňuje kompletně vypnout AI prvky, a to jedním kliknutím. Případně v dialogu pod „kill switchem“ specificky povolovat či zakazovat prvky jako AI seskupování panelů, překlady, chatboty atd.

Z dalších novinek (prozatím vycházíme z popisu beta verze, finální verze v době vydání zprávičky přehled nemá publikován) tu máme podporu Trusted Types API, CSS shape(), Sanitizer API, vylepšení podpory pro WebGPU. Androidí varianta dostává upravený vzhled nástrojové lišty. Zlepšuje se také podpora pro čtečky obrazovky v tom, jak si poradí s matematickými rovnicemi či vzorci v PDF. K dispozici je též přehled novinek pro vývojáře.

