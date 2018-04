 »   »  Vydán původní zdrojový kód hry System Shock, ale jen pro PowerPC Mac

Jan Fikar

V rámci spěšné Kickstarterové kampaně za nový port klasické hry System Shock z roku 1994 byly před pár dny zveřejněny pod licencí GPL originální zdrojové kódy hry pro PowerPC Mac. Hra je většinou napsaná v C. Pokud si ji ale budete chtít zahrát, budete pravděpodobně potřebovat emulátor PowerPC, například SheepShaver.

Samotná hra z Kickstarteru by měla být testována nejvyššími podporovateli již v září. A měla by být hratelná od začátku až do konce, i když některé obrázky mohou zatím chybět.

(zdroj: slashdot)