Jsme necelé dva roky od vydání desktopového prostředí Xfce ve verzi 4.20 a verze 4.22 je blízko. Původní plány byly optimističtější, v tuto chvíli to vypadá, že Xfce 4.22 vyjde někdy v příštím roce. Aktuálně se blíží vydání vývojové verze Xfce 4.22pre1, která je v plánu na 15. prosince.
O měsíc později, v polovině ledna, bychom se měli dočkat Xfce 4.22pre2, která současně bude verzí spojenou s code freeze. Pak už zbude jen pre3 (bude-li ještě jedna vývojová verze potřeba) a nakonec finální vydání. Datum takto vzdálené budoucnosti zatím nebylo stanoveno, takže obecně předpokládejme jaro 2027. Očekávat můžeme další práce na podpoře běhu na Waylandu s vlastním kompozitorem, lepší podporu HiDPI a další související změny.
Více v roadmapách pro verzi 4.22 a pro Xfce na Waylandu.