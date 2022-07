Výkonnostní vliv -O3 -march=native je spíš záporný

Server Phoronix porovnal výkon Linuxu na třech různých kompilacích jádra Linux 5.19.0-rc4 na platformě Intel Alder Lake, a to v reakci na znovu se objevivší debaty, zdali by Linuxu neprospělo kompilování s vyšší úrovní optimalizací. Porovnání se tedy účastnil téměř finální Linux 5.19 s Ubuntu 22.04 LTS a GCC 11 nad sebou, a to ve variantě -O2 , -O3 a -O3 -march=native .

Zatímco o -O3 lze říci, že občas si vede viditelně lépe než -O2 (jindy zase mírně hůře), o -O3 -march=native lze víceméně říci, že je horší nejen než -O3 , ale dokonce i než -O2 . Prozatím tedy lze dát za pravdu Linusovi a uvidíme, kdy se myšlena na přechod od kyslíkové k ozónové optimalizaci opět objeví.