Vylepšena obnova po resetu GPU i pro AMD Kaveri, Hawaii a Bonaire

Do jádra Linux 7.3, resp. budoucí verze ovladače AMDGPU míří tradiční hromada novinek a vylepšení. Vše do jádra, vývojové větve DRM-Next posílá veterán linuxového vývoje z AMD Alex Deucher, mezi ty zajímavé části pak patří kód od našeho oblíbence, nezávislého vývojáře Timura Kristófa, již nějakou dobu sponzorovaného společností Valve.
Timur přispěl sadou patchů, které implementují soft reset pro „GFX IP blok“, a to pro generaci GPU označovanou GFX7, tedy velké grafické karty generace Hawaii (např. Radeon R9 290X) a Bonaire (Radeon HD 7790), obě druhá generace GCN, a také APU řady Kaveri (první iGPU s GCN architekturou, po Trinity/Richland, které ještě používaly VLIW architekturu) a další generačně odpovídající produkty.
Soft reset je zde metoda obnovy chodu po zamrznutí bez nutnosti provést plnohodnotný restart celého GPU, spojený se ztrátou obsahu VRAM – resetuje se pouze GFX blok. Timur dále opravil další části kódu pro budoucí implementaci soft resetu IP bloku. Zbývá ještě několik věcí k dořešení, nicméně tyto práce na učinění soft resetu robustnějším a lépe fungujícím oproti předchozím implementacím.
Každopádně pro výše uvedené generace GPU AMD znamenají nové patche konec nutnosti resetovat celé PC při zamrznutí GPU. Timur dodává, že dosavadní implementace GPU recovery pro Hawaii a Bonaire vždy smažou obsah VRAM, takže jakákoli zabugovaná aplikace, která tuhne, je schopna shodit celégrafické sezení. Takže jako vždy: díky Timure.