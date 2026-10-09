Výměna kořenového klíče v DNS proběhne 11. října, otestujte své resolvery

Kořenová zóna DNS začne 11. října 2026 používat nový klíč KSK-2024. Nahradí dosavadní používaný KSK-2017, který podepisuje sadu klíčů od roku 2018. Jde teprve o druhou výměnu kořenového klíče v historii DNSSEC. Pro většinu uživatelů internetu by změna měla proběhnout bez povšimnutí, důležitá je ale pro provozovatele DNS resolverů, které ověřují podpisy DNSSEC.
DNSSEC umožňuje resolveru ověřovat, že přijaté DNS záznamy jsou pravé a nebyly po cestě změněny. Ověřování začíná u kořenové zóny – její veřejný klíč je výchozím bodem řetězce důvěry. Resolver proto musí nový klíč znát a důvěřovat mu ještě před tím, než jím kořenová zóna začne vydávat nové podpisy. Nový klíč má identifikátor 38696, dosavadní KSK-2017 identifikátor 20326.
KSK-2024 už je v kořenové zóně zveřejněn od 11. ledna 2025. Resolverům, které podporují automatickou aktualizaci důvěryhodných kořenů podle RFC 5011, to dalo dostatek času nový klíč zachytit a přijmout. Automatická rotace však nemusí v každém prostředí proběhnout správně, například pokud resolver při migraci nebo aktualizaci ztratí uložený stav. Provozovatelé validujících resolverů by proto měli ověřit, že KSK-2024 mají skutečně nastavený jako důvěryhodný. Společnost Cloudflare k tomu připravila jednoduchý webový test.
Pokud resolver nový klíč nezná, bude po výměně selhávat ověřování podepsaných záznamů. Výsledkem mohou být chyby při překladu domén, které DNSSEC používají. Běžní majitelé domén žádnou změnu řešit nemusejí. Jejich vlastní zóny, klíče ani záznamy DS se kvůli výměně kořenového KSK nemění.
(Upozornil Ondřej Caletka.)