Vyřazení starých ARMů odlehčí linuxovému jádru o čtvrt miliónu řádků kódu

Přibližně 247 tisíc řádků kódu zmizí z jádra Linux s koncem podpory zastaralých 32bit ARM architektur. Bude se tak postupně dít od vydání jádra verze 7.3 a jistě se netřeba bát, že by „uvolněný prostor“ nevyužil třeba ovladač AMDGPU.
Ze sedm-trojky zmizí zhruba 55 tisíc řádků kódu podpory daných ARM platforem, nicméně ovladače s nimi související, relevantní pouze pro ně, povedou k dalšímu masivnímu odlehčení jádra. Tyto snahy vede správce příslušné části jádra Arnd Bergmann a heslovitě jde o A1100, Footbridge, RISCPC, Orion / Dove / MV78×x0, OMAP24×x, i.MX31, i.MX bez MMU, LPC18×x, STM32f4/f7/h7 MCU, Versatile MPS2, AT91 SAMV7, Axxia a různé legacy soubory kolem PXA.
Celkový balík, který čistku provádí, má velikost zhruba 300 patchů do jádra, vedle vyčištění 247 tisíc řádků pak 5 tisíc řádků naopak přibude. Kompletně hotovo má být kolem jádra Linux 7.5. V současnosti má celé jádro něco přes 41 miliónů řádků kódu, čtvrt miliónu tak představuje zhruba 0,6 %.