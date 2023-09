Výročí 40 let projektu GNU

Autor: Wikipedie

Právě dnes slavíme 40 let od založení projektu, který je vedle jádra Linux druhou významnou nohou, na níž stojí open-source svět. GNU bylo oznámeno 27. září 1983 Richardem Stallmanem.





Jako motivaci pro založení tehdy RMS napsal toto: „Podle mého, zlaté pravidlo říká, že pokud mám rád nějaký program, sdílím ho s ostatními, kteří jej mají také rádi. Nemohu s čistým svědomím podepsat non-disclosure agreement (NDA) či softwarové licenční ujednání. Abych mohl pokračovat v používání počítačů bez porušování mých zásad, rozhodl jsem se dát dohromady dostatečný základ svobodného softwaru tak, abych se obešel bez jakéhokoli, který svobodný není.“





Psal se rok 1983. V květnu byly v Science publikovány články o HIV/AIDS, v červnu se dostal na trh první mobilní telefon Motorola DynaTAC, v červenci byla zaznamenána nejnižší nameřená teplota na Zemi (−89.2 °C na Antarktidě), začátkem září sestřeil SSSR komerční let Boeingu 747 jihokorejských aerolinií (let KAL007) a pouhý den před oznámením projektu GNU Stanislav Petrov možná uchránil svět od WWIII. V říjnu uvedl Microsoft předchůdce editoru Word. Významný to rok.