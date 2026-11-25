Pětadvacátého listopadu 2019 uvedla AMD 16jádrový Ryzen 9 3950X, čímž zpečetila konec éry Intelu. Nový levný Ryzen totiž ukončil nadvládu HEDT platformy v desktopech, AMD své šestnáctijádro přinesla pro obyčejné levné základní desky, což byl velký kontrast oproti superdrahým deskám s čipsetem Intel X299. Aby toho nebylo málo, HEDT platformu pak dorazila novými až 32jádrovými Threadrippery, ale to odbočuji.
Intel se snažil kontrovat. Uvedením 18jádrového Core i9-10980XE za poloviční cenu oproti předchozímu, téměř stejnému modelu 9980XE. Ano, uměl AVX-512 (bídně), uměl 256 GB RAM (což moc lidí nevyužilo), ale také více papal a ve výsledku neměl se svou pomalu zastarávající architekturou moc co proti AMD nabídnout, byl pomalejší.
Naopak AMD ukázala, že lze značně benefitovat z procesu binningu dvou 8jádrových čipletů, díky čemuž dostala 16 jader do TDP 105 W (reálná spotřeba, pokud mě paměť neklame, byla i pod maximální zátěží někde pod 150 W) – však si také zájemci o model 3950X počkali, AMD musela shromáždit dostatek čipletů schopných běžet na sníženém napětí, což si vyžádalo několikatýdenní odklad uvedení.
Ale pokud lze něco považovat za moment, kterým AMD definitivně ukázala Intelu jemu se vzdalující zpětné zrcátko, byl to 25. listopad 2019. Od onoho momentu uběhlo právě 8 let a Intel se z něj nevzpamatoval. Vlastně by se dalo dodat, že nejbližší procesor Intelu pro běžné desktopy, který překonal výkon 3950X, bylo až Core i9-12900K, uvedené až o dva roky později. Tehdy to na chvilku vypadalo, že by mohl začít stíhat AMD, ale jak dnes víme, Gelsingerovy plány narazily na realitu a opožďování vývoje výrobních procesů, až nakonec narazil i sám Pat.