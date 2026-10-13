Vyšel Firefox 158 s podporou JPEG XL

Nová verze webového prohlížeče Firefox ukončuje čekání na podporu formátu JPEG XL ve výchozím nastavení. Ta je od nynějška aktivní a protože stejnou cestou se vydal i prohlížeč Chromium / Chrome, můžeme definitivně konstatovati, že každý slušně vychovaný prohlížeč nyní JPEG XL podporuje.
Nově také mohou uživatelé rychleji vyplňovat formuláře ve Smart Window, prohlížeč bude lépe napovídat s ohledem na otevřené další panely a uložená data pro vyplnění formuláře – tuto novinku budeme jako uživatelé potkávat postupně ve větším a větším množství.
Stopadesátosmička dále při ukládání stránek do PDF vytváří přístupnější PDF s lepší implementací pro tisk na macOS a Linuxu, zejména co se týče věcí typu matematických symbolů. Překlady stránek nyní zahrnují i podporu pro albánštinu, běloruštinu a filipínštinu.
Opraveno je několik chyb včetně bezpečnostních, nechybí novinky pro podniky či pro vývojáře.