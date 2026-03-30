Vyšel FreeCAD v1.1 s vylepšeným UI

fr.brnusak
Dnes
FreeCAD Autor: FreeCAD

Větší změny proběhly v uživatelském rozhraní. Dále byl vylepšen nástroj pro transformace. Zlepšena byla identifikace vybraných objektů ujasni výběr pro lepší orientaci v modelu. Nemalé změny proběhly v modulech:

  • Assembly, BIM (architecture), CAM, FEM
  • Byl vylepšen nástroj kontroly geometrie a byl značně vylepšen nástroj pro díry
  • Ve sketcheru byl vylepšen nástroj pro promítání externí geometrie včetně řezu
  • Vylepšen byl také import a export DXF
  • Na Waylandu by měl FreeCAD 1.1 běžet také lépe
Seznam všech změn je v poznámkách k vydání.

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO