Vyšel FreeCAD v1.1 s vylepšeným UI

Větší změny proběhly v uživatelském rozhraní. Dále byl vylepšen nástroj pro transformace. Zlepšena byla identifikace vybraných objektů ujasni výběr pro lepší orientaci v modelu. Nemalé změny proběhly v modulech:
- Assembly, BIM (architecture), CAM, FEM
- Byl vylepšen nástroj kontroly geometrie a byl značně vylepšen nástroj pro díry
- Ve sketcheru byl vylepšen nástroj pro promítání externí geometrie včetně řezu
- Vylepšen byl také import a export DXF
- Na Waylandu by měl FreeCAD 1.1 běžet také lépe