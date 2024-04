Vyšel Incus 6.0 LTS, komunitní fork správce kontejnerů LXD

Autor: Depositphotos

Vývojáři uvolnili Incus 6.0 LTS, což je je moderní systémový správce virtuálních počítačů, který vyvinul a spravuje stejný tým, který vytvořil LXD. Společnost Canonical totiž před časem změnila licenci LXD a upravila podmínky přispívání do projektu.





Incus je vydán pod licencí Apache 2.0 a je provozován jako komunitní open source projekt v rámci organizace Linux Containers. Nástroj poskytuje prostředí podobné cloudu, vytváří instance z předem připravených obrazů a nabízí širokou škálu funkcí, včetně možnosti bezproblémového clusterování až padesáti serverů.





Zároveň vycházejí i nové verze souvisejících nástrojů LXC 6.0 LTS a LXCFS 6.0 LTS. Podpora všech těchto vydání je naplánována na pět let, tedy až do června 2029. V prvních dvou letech se budou opravovat chyby, bezpečnostní problémy a přijít mohou i drobná vylepšení použitelnosti. Po uplynutí prvních dvou let přejde Incus 6.0 LTS na údržbu zaměřenou pouze na bezpečnost.