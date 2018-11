 »   »  Vyšel kernel 4.20-rc1, na 5.0 si počkáme do příštího roku

Jan Fikar

Včera Linus Torvalds vydal kernel 4.20-rc1. Předpokládalo se, že místo toho bude jádro označeno 5.0, ale na to si počkáme do příštího roku.

So I did debate calling it 5.0, but if we all help each other, I'm sure we can count to 20. It's a nice round number, and I didn't want to make a pattern of it. I think 5.0 happens next year, because then I *really* run out of fingers and toes.

Kódové označení zůstává z 4.19 „People's Front“. V jádře je nová architektura C-SKY pro nové čínské 32bitové procesory. Podporuje Qualcomm Snapdragon 835 a další čínský procesor Hygon Dhyana, založený na AMD Zen. Více detailů v souhrnu na Phoronixu.

(zdroj: phoronix)