Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Vyšiel nový model DeepSeek V3.1 s vylepšenou efektivitou a dlhším kontextom

Vyšiel nový model DeepSeek V3.1 s vylepšenou efektivitou a dlhším kontextom

johny
Dnes
1 nový názor

Sdílet

DeepSeek Autor: Depositphotos
DeepSeek generuje obrázky a údajně krade data OpenAI

Nový model DeepSeek V3.1 bol oficiálne vydaný 21. augusta 2025. DeepSeek V3.1 je hybridný model, ktorý podporuje dva režimy – režim uvažovania (thinking) a bez uvažovania (non-thinking), čo zlepšuje rýchlosť a efektivitu odpovedí. Model má 685 miliárd parametrov a rozšírenú kontextovú dĺžku až na 128 tisíc tokenov, čo umožňuje spracovanie výrazne dlhších textov či kódov. Model taktiež prináša silnejšie schopnosti agenta pre komplexné viackrokové úlohy a lepšie využívanie nástrojov.

Pri vývoji modelu DeepSeek čelila spoločnosť viacerým problémom, najmä pri ich očakávanom modeli R2. Podľa článkov vo Financial Times a South China Morning Post sa oneskoril kvôli technickým problémom s trénovaním na čipoch Huawei Ascend. Tréning sa preto presunul na Nvidia čipy, zatiaľ čo čipy Ascend zostali využívané iba pre inferenciu. Tento problém bol hlavným dôvodom odkladu vydania modelu R2 od pôvodne plánovaného mája 2025. Narušenie nastalo aj v dôsledku obmedzení v exporte amerických čipov do Číny.

Kvôli týmto problémom prišla spoločnosť o časť svojich zákazníkov, ktorí prešli na nové čínske modely Qwen 3, Kimi K2 či GLM 4.5. Od 5. septembra sa značne tiež zvýši cena modelu, hoci stále je jeho cena zlomkom cien popredných modelov.

Nový model už je dostupný na testovanie cez oficiálnu stránku aj API a prináša zlepšenú efektivitu, dlhší kontext a lepšie agentné funkcie. Model som stihol testovať len veľmi krátko, vygenerovaná Flappy Bird hra bolo o poznanie lepšia ako predchádzajúce verzia.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

johny

Dále u nás najdete

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Zda a jak má zaměstnavatel provádět exekuční srážky?

AI, kterou nelze zneužít? Vědci přišli s průlomem v ochraně

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Mzda versus plat. Jak nechybovat při odměňování zaměstnanců

Děti bez boltce dostaly úspěšně implantát z 3D tiskárny

Každý je schopen zabít, stačí silný tlak, říká kriminalista

Léto v reklamě plné překvapení: Kečupové smoothie i Trump v Linzi

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Znáte slavné stavby?

Google představil telefony Pixel 10 s vylepšeným procesorem

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Komáří přenášejí nebezpečného psího parazita

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Je léto žněmi pro pojišťovny? Češi připlácejí za storna i mazlíčky

Plete si 3 a 8 nebo P a R? Nemusí to být dys porucha, ale oči

Česká spořitelna se rozvádí s poradci Partners

Policie zatkla Jiřikovského z kauzy bitcoinového daru

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI