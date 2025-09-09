Root.cz  »  Desktop  »  Vyšla KDE Plasma 6.4.5, opravuje trhání obrazu na GPU Intel

Vyšla KDE Plasma 6.4.5, opravuje trhání obrazu na GPU Intel

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

KDE Plasma 6.3.0 Autor: KDE
KDE Plasma 6.3.0

Očekávaná aktualizace současné řady 6.4 desktopového prostředí KDE Plasma je na světě. Verze 6.4.5, o které jsme pravidelně psali v nedělních shrnutích novinek přináší zejména řešení otravného problému a lagem a trháním obrazu při běhu na grafických jádrech Intel (konkrétně na iGPU 11. generace Core „Tiger Lake“ a novějších byl problém popisován jako extrémní trhání obrazu při změně jasu, a to kvůli způsobu, jakým KWin nakládá s gamma LUT).

Kromě toho tvůrci stihli velkou várku oprav pro jednotlivé prvky systému, včetně zmíněného kompozitoru KWin, kde se nově používá přepracovaná grafická pipeline pro DRM backend. Problém poprvé popsaný v bug reportu z roku 2021 tak definitivně mizí. Z dalších věcí pak zmiňme například opravu problému s vertikální synchronizací na Waylandu. Podrobnosti v přehledu na domovském webu projektu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Jak nakopnout online byznys? Moderní rezervační systém vám pomůže

Každý Čech sní za rok minimálně jednu Studentskou pečeť

Při vyšetření na magnetické rezonanci může vadit tetování

Eset odhalil první ransomware poháněný umělou inteligencí

Pokud zákazník při reklamaci zvolí opravu, získá delší záruční dobu

Reklama se mění: Tady jsou nejzajímavější reklamní triky

Jaké jsou aktuální kyberhrozby pro Android?

Americké akcie ještě nikdy nebyly tak drahé

Vyznáte se v jedovatých houbách a poznáte je podle fotek?

Nejde jen o mlčenlivost. Firmy čekají nové povinnosti

Úniky dat v roce 2025: výrazný pokles, přesto miliony účtů

Ledová káva z plechovky propadla: moc tuku a cukru, málo kafe

Proč je Intel v úpadku?

Lupavý prst bolí a komplikuje život. Pomůže rázová vlna nebo operace

STAN: Chceme základní slevu na dani převádět do bonusu

Začala divadelní improvizací, dnes díky improvizaci mění firmy i lidi

Přečtěte si, co jsme přinesli v novém magazínu CIOtrends

Továrna bývalého FAB teď chrlí miliony cylindrických vložek

Nebezpečnou látku možná máte v laku na nehty i doma

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI