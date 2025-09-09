Vyšla KDE Plasma 6.4.5, opravuje trhání obrazu na GPU Intel

Očekávaná aktualizace současné řady 6.4 desktopového prostředí KDE Plasma je na světě. Verze 6.4.5, o které jsme pravidelně psali v nedělních shrnutích novinek přináší zejména řešení otravného problému a lagem a trháním obrazu při běhu na grafických jádrech Intel (konkrétně na iGPU 11. generace Core „Tiger Lake“ a novějších byl problém popisován jako extrémní trhání obrazu při změně jasu, a to kvůli způsobu, jakým KWin nakládá s gamma LUT).
Kromě toho tvůrci stihli velkou várku oprav pro jednotlivé prvky systému, včetně zmíněného kompozitoru KWin, kde se nově používá přepracovaná grafická pipeline pro DRM backend. Problém poprvé popsaný v bug reportu z roku 2021 tak definitivně mizí. Z dalších věcí pak zmiňme například opravu problému s vertikální synchronizací na Waylandu. Podrobnosti v přehledu na domovském webu projektu.