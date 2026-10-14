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Vyšla KDE Plasma 6.8, první verze běžící už jen na Waylandu

David Ježek
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KDE Plasma 6.1 Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
KDE Plasma 6.1
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Projekt desktopového prostředí KDE dnes slaví 30 let a jako dárek naděluje uživatelům novou verzi Plasma 6.8. Ta přináší spoustu novinek, jejichž vývoj sled pravidelně v nedělních přehledech.

Tvůrci vypichují lepší přístupnost, například automatické klikání po chvilce, kdy kurzor stojí nad daným prvkem, dále vylepšený kalendář o další jazyky, monitoring systému s možností přiřazovat procesům konkrétní CPU jádra, plus měření využití VRAM, vylepšení vzdálené plochy, screencastingu a záznamu obrazovky, obecně lepší vzhled aplikací třetích stran, úpravy témat vzhledu pro další dekádu (sjednocené nastavení témat i pro QtQuick – komplexní změna, která se právě dokončuje) a v neposlední řadě samozřejmě konec podpory X11 a plný a definitivní přechod na Wayland.

Více v přehledu či na soupisu změn,oboje na domovském webu projektu.

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Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

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