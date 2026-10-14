Vyšla KDE Plasma 6.8, první verze běžící už jen na Waylandu

Projekt desktopového prostředí KDE dnes slaví 30 let a jako dárek naděluje uživatelům novou verzi Plasma 6.8. Ta přináší spoustu novinek, jejichž vývoj sled pravidelně v nedělních přehledech.
Tvůrci vypichují lepší přístupnost, například automatické klikání po chvilce, kdy kurzor stojí nad daným prvkem, dále vylepšený kalendář o další jazyky, monitoring systému s možností přiřazovat procesům konkrétní CPU jádra, plus měření využití VRAM, vylepšení vzdálené plochy, screencastingu a záznamu obrazovky, obecně lepší vzhled aplikací třetích stran, úpravy témat vzhledu pro další dekádu (sjednocené nastavení témat i pro QtQuick – komplexní změna, která se právě dokončuje) a v neposlední řadě samozřejmě konec podpory X11 a plný a definitivní přechod na Wayland.
Více v přehledu či na soupisu změn,oboje na domovském webu projektu.