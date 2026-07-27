Vyšla knihovna Glibc 2.44 s /etc/tunables.conf

Knihovna Glibc vyšla v sobotu ve verzi 2.44. Hlavní změnou je nový způsob konfigurace Glibc pomocí souboru
/etc/tunables.conf, jak bylo nedávno navrženo Red Hatem. Tento soubor nahrazuje doposud používanou proměnnou
GLIBC_TUNABLES a zároveň je univerzálnější.
Například dokáže rozlišovat mezi různými binárními soubory a nastavovat pro ně odlišné parametry. To se hodí například pro bezpečnostní funkci Shadow Stack, která funguje na procesorech Intel gen 11 nebo AMD Zen 3 a novějších. U aplikací, které nepodporují Shadow Stack, by se prostě
glibc.cpu.x86_shstk vypnulo. Po změně souboru
/etc/tunables.conf je potřeba ještě pustit
ldconfig.
(zdroj: phoronix)