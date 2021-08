Vyšla knihovna GNU C Library 2.34, libpthread a další už nejsou oddělené

Dnes vyšla knihovna GNU C Library 2.34 (glibc), knihovny libpthread, libdl, libutil a libanl jsou nyní ve vlastní libc. Není tedy nově třeba při linkování používat -lpthread , -ldl , -lutil ani -lanl . Nicméně prázdné soubory libpthread.a , libdl.a , libutil.a a libanl.a jsou přidány kvůli zpětné kompatibilitě. Takže se nic nestane, pokud při linkování tyto parametry stejně použijete.

Byla přidána podpora pro 64bitový time_t do 32bitových OS. Výchozím v nich nadále zůstává 32bitový time_t , to se ale může v budoucnu změnit. Přidána byla funkce _fork() , která nahrazuje fork() , ale je bezpečná vzhledem k asynchronním signálům (async-signal-safe), jako v některých BSD. Funkce _fork() by se měla také objevit ve standardu POSIX. Také byla přidána podpora pro dynamickou změnu velikostí registrů na moderních CPU architekturách jako například ARM SVE.

(zdroj: phoronix)