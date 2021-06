Vyšla první část aktualizace Caves & Cliffs pro Minecraft

Autor: Minecraft

Jak jsme nedávno psali, velká aktualizace pro Minecraft Caves & Cliffs byla rozdělena na dvě části. Ve středu pak vyšla první část. Ve hře nyní máte obojživelného axolotla, který sice nejde ochočit, ale bude za vámi chodit, když ponesete kbelík s exotickými rybami. Axolotl útočí na ryby, medúzy, utopence a strážce. Pak tu máme horskou kozu, kterou v hlasování vybrali účastníci MINECON 2019. Ta vysoko skáče a při pádu z výšky je méně poškozena. Občas může do vás nebo do jiného moba drcnou. Do prázdného kbelíku můžete z ní dostat mléko.

Dále tu máme svítící medůzu, kterou vybrali účastníci konference v roce 2020 a která se již nachází v mobilní hře Minecraft Earth. Pokud medůzu zabijete, dostanete svítící inkoust. Ve hře je také spousta nových bloků jako měď a pět variant ametystu.

