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Vyšla rozsáhlá kniha FreeBSD Device Drivers pro začínající vývojáře, k dispozici je zdarma

maxfx
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FreeBSD notebook Autor: Root.cz s využitím DALL-E
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Vyšla plná verze knihy FreeBSD Device Drivers: From First Steps to Kernel Mastery od Edsona Brandiho. Bezplatná open-source učebnice má přes 4500 stran, 38 kapitol a 7 dodatků a je určena hlavně začínajícím vývojářům, kteří se chtějí naučit psát ovladače pro FreeBSD. Postupuje od základů UNIXu a jazyka C přes kernelové moduly, Newbus, přerušení, DMA, PCI a USB až po síťové ovladače, ladění a odesílání změn do projektu FreeBSD.

Kniha cílí na FreeBSD 14.3, obsahuje praktické ukázky. Je dostupná jako PDF, EPUB, HTML i Markdown pod licencí MIT. Dostupná je na GitHubu autora.

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maxfx

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