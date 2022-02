Vyšla testovací verze distribuce Slax 11.2 založené na Debianu Bullseye

Autor: Depositphotos

Tomáš Matějíček na blogu oznámil, že je k dispozici nová vývojová verze distribuce Slax ve verzi 11.2, která je založená na aktuálním Debianu Bullseye. Řekl bych, že je to skoro hotové, tak tomu pojďme říkat RC1 , vysvětluje. K dispozici je ISO obraz se sestaveným 32bitovým operačním systémem.

Změny vycházejí především z toho, co se děje v Debianu. Vypadly proto některé balíčky jako Leafpad nebo WiCD a Tomáš hledá nějaký malý nástroj pro konfiguraci sítě používající knihovnu GTK. Debian také už nepodporuje AuFS, který je ve Slaxu nahrazen pomocí OverlayFS. To ovšem omezuje možnosti a neumožňuje to zavádět moduly za běhu.

Testujte, dávejte zpětnou vazbu a pomozte této populární živé distribuci v dalším rozvoji.