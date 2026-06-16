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Vyšlo FreeBSD 15.1-RELEASE

maxfx
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FreeBSD Autor: FreeBSD
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Po několika zpožděních na poslední chvíli, která posunula vydání 15.1-RELEASE o dva týdny, je FreeBSD 15.1 nyní vydáváno jako nejnovější stabilní verze tohoto operačního systému z rodiny BSD.

FreeBSD 15.1-RELEASE přináší řadu aktualizovaných uživatelských balíčků. Podpora Oracle Cloud Infrastructure (OCI) byla odstraněna, DTrace nyní funguje na 32bitových platformách PowerPC a PowerPC64LE, přibyla podpora změny různých CPU plánovačů při startu systému pomocí volby „kern.sched“, vylepšení ovladače NVMe, podpora novějších akcelerátorů Intel QuickAssist/QAT 402xx, aktualizovaná podpora souborového systému OpenZFS a mnoho dalších změn.

Aktualizována byla také řada ovladačů Wi-Fi, které vycházejí ze zdrojového stromu Linuxu 7.0. Přibyla podpora Intel Linear Address Space Separation (LASS) na platformě AMD64, aktualizace manuálových stránek a další vylepšení. Veškeré podrobnosti o změnách oproti loňskému vydání FreeBSD 15.0 najdete v poznámkách k vydání verze 15.1.

Bohužel se do FreeBSD 15.1 nedostalo plánované vylepšené instalační prostředí pro desktop KDE, které bylo přesunuto až do FreeBSD 15.2.

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maxfx

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