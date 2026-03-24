Vývoj, či spíše údržba GTK3 zpomaluje, už jen jedno vydání ročně

Toolkit GTK3, který pohání mimo jiné GNOME řady 3.xx a který je dodnes srdcem řady aplikací (třeba GIMP), už nebude dostávat více než jednu aktualizaci ročně. Ta se bude o to více soustředit hlavně na opravy významných chyb a pádů. Jde o logický krok vývojářů, kteří od vydání první verze GTK4 stále více a více hledí vpřed a méně vzad.
GTK 4.0 bylo vydáno na konci roku 2020. GTK3 nyní dospělo k verzi GTK 3.24.52 a další tedy čekejme až v roce 2027. Ještě loni přitom GTK3 dostalo pět aktualizací řady GTK 3.24.xx, čtyři pak v roce 2024. Nová verze 3.24.52 opravuje řadu chyb (týkajících se mnoha oblastí, od podpory Waylandu, přes GIMP-specifické věci až třeba po emoji CLDR 48) a přináší aktualizované překlady.
Z logiky věci se tímto vývojářům doporučuje neotálet s přechodem na GTK4.