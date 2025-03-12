Vývojář souzen za „kill-switch“ v kódu, který se aktivoval po jeho propuštění

Vývojář Davis Lu (55 let) z Houstonu byl odsouzen za škodlivý kód, který sabotoval síť bývalého zaměstnavatele (Eaton Corp) a způsobil mu údajnou ztrátu stovek tisíc dolarů.
Davis pracoval pro Eaton 11 let a byl nespokojený po té, co v roce 2018 došlo ke změně jeho pracovního zařazení. V tomto roce začal vytvářet škodlivý kód s nekonečnými smyčkami a mazáním profilů spolupracovníků, což bránilo jejich nalogování a způsobovalo pády systému. Kód byl nazván Hakai (japonsky zkáza) a HunShui (čínsky letargie).
K tomu přidal „kill-switch“, tedy v případě jeho propuštění mělo dojít k vypnutí všeho. K tomu došlo v roce 2019 a způsobilo to firmě Eaton globální výpadek. Davis přiznal vytvoření kódu, ale je překvapen rozhodnutím poroty, proto se jeho právník odvolá. Hrozí mu odnětí svobody do 10 let.
