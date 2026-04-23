Vývojáři Firefoxu opravují bezpečnostní chyby s AI, nejnovější verze jich vyřešila 271

Petr Krčmář
Dnes
Vývojáři prohlížeče Firefox spolupracují se společností Anthropic a využívají její jazykové modely k hledání bezpečnostních chyb. Tvůrci důležitého softwaru připojeného k internetu, jako je Firefox, berou bezpečnost velmi vážně a mají týmy lidí, kteří každé ráno vstávají s myšlenkou, jak zajistit bezpečnost uživatelů, vysvětluje Bobby Holley na blogu organizace Mozilla.

Přesto je jasné, že úplné vymýcení bezpečnostních zranitelností je nereálný cíl. Místo toho se tvůrci snaží zajistit, aby jejich využití bylo natolik nákladné, že si je mohou dovolit pouze subjekty s prakticky neomezenými rozpočty.

Důvodem je to, že bezpečnost byla dosud zaměřena především na obranu: útočná plocha sice není nekonečná, ale je natolik rozsáhlá, že je obtížné ji komplexně bránit pomocí nástrojů, které máme k dispozici. To dává útočníkům výraznou asymetrickou výhodu, protože jim stačí, aby našli jedinou slabinu v obraně.

Mozilla má ale nyní předběžný přístup k modelu Claude Mythos, který je podle jejich slov stejně dobrý jako nejelitnější světoví odborníci na bezpečnost. Dosud jsme nenašli žádnou kategorii ani úroveň složitosti zranitelnosti, kterou by dokázal odhalit tento model, ale lidé by jej neodhalili. Díky tomu se v nejnovějším Firefoxu 150 podařilo najít a odstranit 271 bezpečnostních chyb.

Někteří komentátoři předpovídají, že budoucí modely umělé inteligence odhalí zcela nové formy zranitelností, které přesahují naše současné chápání. Vývojáři Firefoxu si to ale nemyslí. Jejich prohlížeč je navržen modulárně, aby lidé mohli posoudit jeho bezchybnost. Je složitý, ale ne neúměrně složitý. Počet chyb je konečný a vstupujeme do světa, kde je konečně můžeme všechny najít.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Nejnovější články

Vibe coding: Proč vám tahle dovednost zachrání místo u stolu

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Anthropic vyvinul model schopný odhalovat tisíce zranitelností

Schneider Electric v ČR a SR nově vede Darko Lopotar

Zyxel zahajuje éru výkonných multigigabitových PoE přepínačů

Penzijko se možná opět změní. Ve hře je několik úprav

Patří StarDance do vysílání České televize?

Kdo je kdo v péči o duševní zdraví

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Jste nemocní a každý na vás kouká, říká pacientka s rakovinou

Digitální euro: jak funguje a jaké vlastnosti bude mít?

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Budoucnost bez dobíjení, Američané vyvíjejí jaderné baterie

Meta představuje nový AI model Muse Spark

Město chtělo vyšší daň pro brownfieldy, zdanilo však i školku

Chronická bolest člověka změní. Je naštvaný, zoufalý, v depresi

Přehledy OSVČ. Do kdy je podat a na co nezapomenout?

Na co se zaměřit, abyste měli na penzi našetřeno co nejvíc

Pracujícím důchodcům se zas bude zvyšovat penze

ŠKOLENÍ Zabbix: monitorovací systém od základních kroků až po složité objekty
VÍCE INFO