Vývojáři jádra plánují ukončit podporu x32 ABI, které se nikdy neujalo

V linuxovém jádře už je dlouho k dispozici x32 ABI pro procesory x86_64, které umožňuje plně využívat 64bitové registry a širokou datovou cestu, přičemž zachovává 32bitové ukazatele, aby se snížila paměťová náročnost v případech, kdy nejsou 64bitové ukazatele zapotřebí. Cílem bylo přinést výhody z obou světů: plný výkon s vlastnostmi moderních procesorů a menší binárky. Podpora byla zavedena v jádře 3.4 v roce 2012. Psali jsme o tom tehdy v článku 32 bitů + 64 bitů = to nejlepší z obou světů v x32 ABI.
Tahle potenciálně zajímavá věc ale přišla pozdě, kdy už byl plný přechod na 64 bitů rozjetý. Částečně se podařilo x32 ABI nabídnout v distribuci Gentoo, ale podpora nebyla nikdy dotažena do konce a spousta věcí drhla. Už před deseti lety jsme tedy psali o tom, že jde o rozporuplnou věc, kterou vlastně nakonec nikdo nechce.
Vývojáři jádra nyní začínají podporu zase odebírat, Sebastian Andrzej Siewior poslal první patch a píše u něj:
Tento přístup se neujal. Využití paměti obvykle nezná hranic a ani vylepšení výkonu nepomohlo to celé dostat do bodu, kdy by se určité typy úloh ve velkém přesunuly na x32 a používaly výhradně tento režim. Debian a Fedora mají tento režim zakázaný a reálná nasazení prakticky neexistují. První změna zablokuje možnost tento režim x32 ABI aktivovat, po prázdninách by měly být odstraněny první části skutečného kódu.