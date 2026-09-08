Vývojová verze Ubuntu 26.10 už nabízí optimalizované obrazy pro x86_64-v3

Říjnové vydání linuxové distribuce Ubuntu 26.10 „Stonking Stingray“ v rámci vývoje již nabízí instalační ISO obrazy optimalizované pro amd64v3 / x86_64-v3, a to nad rámec standardního obrazu pro amd64 (a samozřejmě i arm64 a riscv64).
Canonical tak pokračuje v experimentování, resp. vývoji verze optimalizované pro architekturu x86_64-v3, což primárně znamená procesorovou výbavu instrukcemi AVX/AVX2 + FMA, BMI2, MOVBE apod. V případě Intelu jde o generaci Haswell, u AMD o Excavator, obé zhruba rok 2013 a novější. V tomto kontextu vzpomeňme, že současná verze 26.04 je LTS, takže Canonical spouští toto nové kolo optimalizací pro x86_64-v3 co nejdřív před další LTS verzí, tedy Ubuntu 28.04.