Výzkumník HD Moore od července do listopadu naschvál posílal AI přihlašovací informace a pak kontroloval, jestli došlo k jejich zneužití. Celkem poslal asi dva milióny unikátních „volavek“ společně s požadavky vypadajícími normálně. V současnosti se často používají AI zprostředkovatelé, kteří přepošlou váš požadavek nejlevnějšímu poskytovateli. Jde například o OpenRouter nebo Vercel.
Ve třech případech došlo pak ke zneužití „volavky“ a to i přes to, že zprostředkovatelé i poskytovatelé tvrdí, že žádná data zákazníků neukládají (Zero Data Retention). Ve dvou případech byl jako škodlivý poskytovatel označen čínský MiniMax, ke kterému se data dostala přes zprostředkovatele AtlasCloud, Novita, StreamLake a OpenRouter.
Autor kvůli bezpečnosti doporučuje používat lokální AI modely, nebo se držet jednoho poskytovatele. V každém případě je dobré ze vstupu hned odfiltrovat veškeré citlivé informace.
(zdroj: arstechnica)