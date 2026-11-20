Článek na webu blogu sdružení APNIC rozebírá okolnosti poskvantových podpisů (PQC) v DNSSEC. Není to jen otázka prosté výměny algoritmů. Velikost podpisů může zásadně změnit způsob, jakým se DNS odpovědi přenášejí, a proto je potřeba řešit i chování resolverů, limity UDP a používání TCP.
Postkvantový DNSSEC se teprve zkouší: Cloudflare začal v září 2026 ověřovat postkvantové podpisy na svém veřejném resolveru 1.1.1.1, ale úplná ochrana vyžaduje podporu v celém řetězci DNS — od domény a jejího registru až po kořen DNS. To zatím není běžně nasazené. Nové podpisy jsou mnohem větší než současné, takže odpovědi mohou přetéct přes běžné limity UDP a přejít na TCP. Je třeba testovat kompatibilitu, výkon i případné výpadky.