Walt vydává betaverzi pro Android

O evropské alternativě k Google a Apple Pay od dánské firmy Walt jsme tu již informovali. Včera vyšla první betaverze jejich aplikace zatím jen pro Android. Aplikace pro iOS bude následovat.
Zatím aplikace umí jen jízdenky a vstupenky v rozšířeném formátu PKPASS. Také můžete vkládat věrnostní kartičky a jiné dokumenty v PDF. Tato část aplikace je open source pod licencí Apache 2.0. Zdrojové kódy naleznete na GitHubu. Tam se také mají hlásit případné problémy. Finální aplikace zahrnující NFC platby patrně nebude open source.