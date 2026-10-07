Wazuh 5.0 RC1 otevírá novou generaci bezpečnostní platformy

Wazuh vydal prvního kandidáta na přelomovou verzi své open source platformy pro bezpečnostní monitoring – Wazuh 5.0 RC1. Celá platforma přechází na jednotný datový model (Wazuh Common Schema, WCS). S tím přicházejí dvě věci, které dost mění, jak Wazuh pracuje s daty při detekci hrozeb a reakci na ně.
Engine je přepracovaný. Nová normalizační vrstva (WCS) sjednotí události bez ohledu na to, odkud data přišla nebo v jakém formátu logu dorazila. K tomu přibyla podpora Sigma pravidel a čitelnější syntaxe pro psaní pravidel a dekodérů.
Průběžně aktualizovaná threat intelligence – pravidla, dekodéry, IoC, IoA, informace o zranitelnostech i Geo-IP kontext. Nic ručně needitujete – stará se o to Wazuh sám.
Filebeat mizí z pipeline, agent a manager teď fungují nezávisle na sobě. Komunikace agentů jede defaultně přes HTTPS, ale pořád funguje i se staršími agenty ve verzi 4.x.
Přibyl taky Content Manager – vyhrazené místo pro dekodéry, pravidla, integrace, KVDB a IoC, každé s vlastním workflow draft → test → nasazení.
V dashboardu najdete i AI asistenta, se kterým si o nálezech, zranitelnostech nebo aktivitě agentů rovnou „popovídáte“. Přibylo také pokrytí regulací – ISO 27001, CMMC, NIS2, FedRAMP a mnoho dalšího. Podrobnosti najdete v dokumentaci.