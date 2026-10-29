Wazuh: základy bezpečnostního monitoringu (školení)

Naučte se nasadit a samostatně provozovat open-source SIEM/XDR platformu Wazuh – instalace, dashboard, log analýza, notifikace, detekce zranitelností i automatická reakce na incidenty. Nabízíme vám třídenní praktický kurz, se kterým zvládnete za pár dní to, co by vám samostudiem dokumentace trvalo měsíce. Kurz proběhne online od 1. do 3. prosince.
Po absolvování kurzu budete umět samostatně nasadit Wazuh a připojit k němu agenty v prostředí Linuxu i Windows. Zvládnete nastavit interní uživatele a role pomocí RBAC, orientovat se ve Wazuh Dashboardu a pracovat s bezpečnostními daty — od tvorby dotazů až po vlastní dashboardy a vizualizace.
Naučíte se sbírat a analyzovat logy, vytvářet vlastní dekodéry a pravidla a nastavovat upozornění na kritické bezpečnostní události. Seznámíte se také s detekcí zranitelností CVE, prioritizací oprav, File Integrity Monitoringem, Security Configuration Assessmentem pro ověřování hardeningu i automatickou reakcí na incidenty pomocí Active Response.
Získané znalosti využijete při diagnostice problémů s připojením agentů, správě hardwarového a softwarového inventáře i sledování základního stavu platformy Wazuh. Jednotlivé moduly nakonec propojíte do funkčního bezpečnostního workflow.
Školí Miroslav Chládek, systémový administrátor se specializací na monitoring a log management s využitím open source nástrojů.