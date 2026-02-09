Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Webinář: automatizovaná instalace Zabbix Agenta na Windows pomocí Ansible

Webinář: automatizovaná instalace Zabbix Agenta na Windows pomocí Ansible

Tomáš Heřmánek
Včera
Zabbix Autor: Depositphotos, Zabbix

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář s názvem Automatizovaná instalace Zabbix Agenta na Windows pomocí Ansible. Účastníci se dozvědí, jak nasadit Zabbix agenta v prostředí Windows pomocí nástroje Ansible a jeho webové nadstavby AWX. Webinář nabídne podrobný postup instalace, upozorní na možná úskalí automatizace a poradí, jak správně připravit prostředí Windows.

Webinář se uskuteční 12. února 2026 a je zcela zdarma. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.

Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

