Webinář: automatizovaná instalace Zabbix Agenta na Windows pomocí Ansible

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář s názvem Automatizovaná instalace Zabbix Agenta na Windows pomocí Ansible. Účastníci se dozvědí, jak nasadit Zabbix agenta v prostředí Windows pomocí nástroje Ansible a jeho webové nadstavby AWX. Webinář nabídne podrobný postup instalace, upozorní na možná úskalí automatizace a poradí, jak správně připravit prostředí Windows.
Webinář se uskuteční 12. února 2026 a je zcela zdarma. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.
Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.