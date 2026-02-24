Root.cz  »  Software  »  Webinář: Zabbix monitoring Dockerem a Kubernetes

Webinář: Zabbix monitoring Dockerem a Kubernetes

Tomáš Heřmánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zabbix Autor: Depositphotos, Zabbix

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář Zabbix monitoring Docker a Kubernetes. Využijte Zabbix Agent 2 pro monitoring Docker kontejnerů a HTTP agenta pro monitoring Kubernetes, včetně oficiálních šablon Zabbixu. V tomto webináři se naučíte, jak vše nastavit krok za krokem. Ukážeme si také limity tohoto přístupu, jeho nevýhody a praktické workarounds, jak je v praxi obejít.

Webinář se uskuteční 26. února 2026 od 10:00 do 12:00 a je zcela zdarma. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.

Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš Heřmánek

Témata:

Dále u nás najdete

V čem se EET 2.0 liší od EET 1.0? Přinášíme velké srovnání

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Problémy s lymfou trápí spíš ženy, projevuje se otoky

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Strojové učení slibuje rychlejší a levnější vývoj baterií

Připravit, pozor, teď! Spouštíme Channeltrends Awards 2025

Sophos kupuje Arco Cyber, zpřístupní CISO organizacím

Příspěvek na produkty spoření na stáří a daň z příjmů

Ještě mi nevrátili peníze za Markétu a už je tu EET zas

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Výjimka z EET je nejmenším OSVČ k ničemu, hodí se ale podvodníkům

Plánované změny v penzích: Zjistili jsme další podrobnosti

Ve firmách se pořád věří jediné „pravdě“ z dat. A to je problém

MeshCore je bezdrátová síť nejen pro mimořádné události

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI