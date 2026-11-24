Mnohými sledovaný nezávislý webový prohlížeč Ladybird dospěl do alfa fáze. Prohlížeč mající vlastní jádro, nikoli nějaký fork, je k dispozici pro macOS a Linux (zde ve formě Flatpaku), plus samozřejmě i v podobě zdrojového kódu.
Mnohé stránky jistě nebudou fungovat optimálně, ale třeba YouTube a Root problému nečiní. Vývojáři žádají zájemce, aby hlásili zjištěné chyby, stejně tak nadšence do bezpečnosti, aby se do prohlížeče hackovali a pak napsali, jak se jim to povedlo. Alfa verze je něco jako vydání s rolujícími aktualizacemi, vývoj tak bude asi jako Rimmerovo milování (pro neznalé: tak malé porce, ale tolik chodů!).
Určitě mají psát i tvůrci webů, co se nezobrazuje a nefunguje správně, k dispozici je i podpora WebDriver pro automatické testování i podpora protokolu Firefox DevTools.